انت الان تتابع خبر بالدبابات.. إسرائيل تقصف منشآت عسكرية سورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الموقعان ويستخدمهما الجيش السوري يعتبران وفقا للجيش الاسرائيلي "انتهاكا صريحا" لوقف إطلاق النار 1974.

ولم يقدم الجيش معلومات إضافية عن الموقعين أو متى شيدا.

وفي سوريا، ذكرت إذاعة شام الموالية للحكومة أن الجيش الإسرائيلي قصف منطقة على حافة مرتفعات الجولان في قرية حضر، وأضافت أنه لم يسقط ضحايا.



وأبرمت اتفاقية 1974 لوقف إطلاق النار منطقة فصل بين القوات الإسرائيلية والسورية، وتمركزت بموجبها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هناك، وأنهت الاتفاقية رسميا حرب 1973.