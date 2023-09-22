انت الان تتابع خبر السوداني من نيويورك يتلقى دعوة لزيارة ماليزيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "التقى مساء يوم أمس، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ جرى خلال اللقاء البحث في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوسعة التبادل على مختلف الصعد والمجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين".وبحث الجانبان في "حوادث الإساءة إلى القرآن الكريم، والأفعال المشينة والمحرّضة على نشر الكراهية والتطرّف من هذا القبيل، وعدّ هذه الإساءات بعيدة الصلة عن حرية التعبير وتمثل اعتداءً صارخاً على معتقدات المسلمين ينبغي مواجهته".

وأشاد السوداني بـ"التجربة الماليزية المتميزة، وأداء الشركات الماليزية وسمعتها في القطاعات التنموية، مؤكداً توافر الفرص الكبيرة في العراق بمجال تشييد البُنى التحتية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية إلى جانب باقي المجالات الحيوية".

وأكد، "رغبة العراق في تنمية التواصل مع الدول الصديقة، لاسيما أن مشروع طريق التنمية يشكل مساحة فعّالة ومتاحة للاستثمار"، داعياً "الشركات الماليزية إلى المساهمة في المشروعات العديدة التي يوفرها الطريق".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن "تقديره دور العراق الفعّال في قلب العالم الإسلامي، إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي يمثلها في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمي"، موجهاً "الدعوة إلى السوداني لزيارة ماليزيا، من أجل المزيد من التباحث وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

