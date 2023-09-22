انت الان تتابع خبر نتنياهو يطرح تعهداً يخص إيران ويكشف عن اتفاق سلام قريب مع السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح نتنياهو، اليوم الجمعة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، أنه سعى طويلا "للسلام مع الفلسطينيين"، لافتا إلى أن السلام مع الدول العربية سيسهل التوصل لذلك.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الاتفاقيات الإبراهيمية بـ"نقطة تحول تاريخية"، مؤكدا أن بلاده تتقاسم مع دول عربية عدة العديد من المصالح.



وأشار إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية حققت تحولا جذريا بتقارب الإسرائيليين والعرب، لافتا إلى أن مليونا إسرائيليا زاروا دولة الإمارات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.

وقال نتنياهو إن توقيع اتفاق سلام مع السعودية سيغير خارطة الشرق الأوسط برمتها.

وأضاف نتنياهو، خلال الكلمة التي حمل خلالها خارطة، لما قال إنه شرق أوسط جديد أنه ليس للفلسطينيين "فيتو" على العلاقات العربية الإسرائيلية، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف المؤامرات المعادية للسامية.

وعن الملف الإيراني، تعهد رئيس وزراء إسرائيل مجددا بأن بلاده ستفعل ما بوسعها للحؤول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا.

