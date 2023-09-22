انت الان تتابع خبر مصر.. تحذير من تناول أشهى أكلة بعد بتر أطراف امرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدكتورة شيرين زكي، ان "السمك الذي تناولته المرأة كان مصابا ببكتيريا اسمها بكتيريا الضمة، تنتقل للإنسان عن طريق تناول أسماك ملوثة وغير مطهوة جيدا، مثل السوشي، والفسيخ والملوحة والأسماك المملحة جميعها".واشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن "هذا النوع من البكتيريا يكون في المياه المالحة، ويمكن أن ينتقل للإنسان أيضا عن طريق السباحة في مياه ملوثة".

ودعت زكي المواطنين إلى "التوجه لأقرب مستشفى حال شعورهم ببعض الأعراض بعد تناولهم للأسماك مثل: الإسهال والقيء، تورم الجروح واحمرارها سواء بعد تناول الطعام البحري أو السباحة في المياه المالحة".

ونصحت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، المواطنين "بضرورة حفظ الأسماك في المجمدة لمدة يومين قبل تناولها، لأن تلك الخطوة تقتل الديدان إذا كانت موجودة في الأسماك، محذرة من طهو الأسماك دون نزع أحشائها".

ويذكر، أن سيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا فقدت أطرافها الأربعة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية بسبب تناولها وجبة سمك بلطي غير مطبوخة جيدا.

وخضعت لورا باراخاس، 40 عاما، لعملية جراحية لبتر أطرافها منذ أيام بعد أن قضت عدة أشهر في المستشفى وهي تكافح العدوى، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

