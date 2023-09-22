انت الان تتابع خبر وقفة احتجاجية امام مصافي الجنوب في البصرة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية: انه "نظم العشرات من اهالي منطقة الشعيبة التابعة الى قضاء الزبير غرب البصرة وقفة احتجاجية ليلية بالقرب من شركة مصافي الجنوب، للمطالبة بشمول ابناهم بفرص العمل في الشركات النفطية التي تعمل بمصفى الشعيبة والحقول النفطية التي تحيط بالمنطقة اضافة الى المطالبة بتوفير الخدمات الصحية وغيرها التي تفتقر لها المنطقة التي تضم نحو 17 ألف نسمة ".



وأضاف، ان "المحتجين حذروا من عودة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة من قبل الحكومة المحلية والمركزية".