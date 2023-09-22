ودعا البدر الاعلاميين والنخب المثقفة الى "دعم وزارة الصحة ومشاركتها في رد تلك الشائعات المضللة والمشاركة في التثقيف والتوعية الصحية والتأكيد على اخذ المعلومات حصرا من مصادرها الرسمية المخولة".

انت الان تتابع خبر الصحة توضح بشأن فرق للتلقيح في البصرة او غيرها من المحافظات والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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