انت الان تتابع خبر وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "توفي الدكتور مزهر الراوي في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز الـ85 عاما".

معلومات عن الدكتور مزهر الراوي:

مواليد بغداد سنة 1/7/1938

تخرج من كلية الطب الطبية العراقية عام 20/6/1963.



محلة الاقامه الاولية عام 1960 في بغداد الشيوخ الاعظمية.منح اجازة التسجيل بالرقم1970 لسنة 1963 اول تعين له.في مستشفى الديوانية سنة 4/5/1964 ثم في عام 13/1/1965.

طبيب مقيم في في مستشفى الجمهوري بالديوانية ثم الى مستشفى

عنة عام 9/6/1965 ومن ثم الى مستشفى الحبانية لواء الرمادي وعلى

حسابة الخاص - في 24/4/ 1967 عمل طبيب الانف والاذن والحنجرة

في مستشفى الحبانية ثم الى الجمهوري وعام 23/3/1968 طبيب الانف

والاذن والحنجرة في الفلوجة لغاية 1970 - منح اجازة دراسية الى المملكة

المتحدة لتخصص في موضوع الانف والاذن والحنجرة ولمدة سنة ونصف

في حينها كان عملة في مؤوسسة مدينة الطب عام28/10/1970 -عاد الى

العراق بعد ان نال شهادة الدبلوم العالي عام 1975 شهادة الزمالة الملكية البريطانية وليعمل في مستشفى اليرموك.

زميل. كلية الجراحيين البريطانية .

