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وفاة أحد أشهر الجراحين العراقيين في الأردن

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "توفي الدكتور مزهر الراوي في احدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز الـ85 عاما".

معلومات عن الدكتور مزهر الراوي:
مواليد بغداد سنة 1/7/1938
تخرج من كلية الطب الطبية العراقية عام 20/6/1963.


محلة الاقامه الاولية عام 1960 في بغداد الشيوخ الاعظمية.
منح اجازة التسجيل بالرقم1970 لسنة 1963 اول تعين له.
في مستشفى الديوانية سنة 4/5/1964 ثم في عام 13/1/1965.

طبيب مقيم في في مستشفى الجمهوري بالديوانية ثم الى مستشفى
عنة عام 9/6/1965 ومن ثم الى مستشفى الحبانية لواء الرمادي وعلى
حسابة الخاص - في 24/4/ 1967 عمل طبيب الانف والاذن والحنجرة
في مستشفى الحبانية ثم الى الجمهوري وعام 23/3/1968 طبيب الانف
والاذن والحنجرة في الفلوجة لغاية 1970 - منح اجازة دراسية الى المملكة
المتحدة لتخصص في موضوع الانف والاذن والحنجرة ولمدة سنة ونصف
في حينها كان عملة في مؤوسسة مدينة الطب عام28/10/1970 -عاد الى
العراق بعد ان نال شهادة الدبلوم العالي عام 1975 شهادة الزمالة الملكية البريطانية وليعمل في مستشفى اليرموك.

زميل. كلية الجراحيين البريطانية .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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