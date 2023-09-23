انت الان تتابع خبر مواجهات نارية.. برشلونة يواجه سيلتا فيجو والسيتي يلاعب نوتنجهام اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بينما يخوض النجم المصري مصطفي محمد مواجهة جديدة مع فريق نانت أمام نظيره لوريان في الدوري الفرنسي.

*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساء

لوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء



مانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

برينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساء

بيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

*مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًا

أوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساء

برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play App

ساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play App

مونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصرا

أوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرا

فيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت× لوريان- الساعة 6 مساء

ستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء

*مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء

