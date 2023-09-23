انت الان تتابع خبر مواجهات نارية.. برشلونة يواجه سيلتا فيجو والسيتي يلاعب نوتنجهام اليوم والان مع التفاصيل
*مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساء
لوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء
مانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD
برينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساء
بيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD
*مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًا
أوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساء
برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء
*مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play App
ساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play App
مونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء
*مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء
*مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نانت× لوريان- الساعة 6 مساء
ستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء
*مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء