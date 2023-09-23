انت الان تتابع خبر وزيرا خارجية العراق وروسيا يبحثان زيارة السوداني الى موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حسين التقى، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت، أن "اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".



وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية، ان "الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مبيناً أن "المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والإقتصادية"، مشيرًا الى "إمكانية عقد إجتماع اللجنة العراقية – الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

من جانبه، أكد وزير خارجية روسيا "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"، مشيرًا الى "تطلع بلاده الى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

