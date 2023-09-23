انت الان تتابع خبر الأنبار.. اعتقال 5 متهمين بالإرهاب ينتمون لعصابات داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة السابعة والعاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للقواطع تم نصب كمائن محكمة في حي الجبل وسيطرة التحدي، أسفرت عن القاء القبض على ( ٥ ) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في قضائي الفلوجة و راوه".



وأشارت الى ان "الارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية، وتم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً بعد اكمال الاجراءات اللازمة بحقهم".

