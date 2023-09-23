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بضربات جوية.. مقتل متمردين "إسلاميين" في الكونغو

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لموسيفيني، فإن هؤلاء المتمردين الذين تم استهدافهم "يتبنون فكر تنظيم داعش".

وورد في بيان مكتب موسيفيني أن مهندس القنابل الأوغندي المدعو ميدي نكالوب الذي يعمل مع "القوات الديمقراطية المتحالفة"، قتل على الأرجح في الضربات الجوية.


وتجدر الإشارة إلى أن بيان مكتب موسيفيني لم يخض في تفاصيل الغارات الجوية التي استهدفت "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الـ 16 من سبتمبر.

في يونيو هاجم متمردون يشتبه في انتمائهم إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" مدرسة على الجانب الأوغندي من الحدود، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا قبل الفرار عبر الحدود التي يسهل اختراقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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