انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة العراقي يعلن الحداد 3 أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، أنه "يعلن عن حدادٍ لمدةِ ثلاثة أيامٍ يبدأ من غدٍ الأحد، وذلك لوفاةِ رئيس نادي الكرخ السابق والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد السابق والنجم الكرويّ شرار حيدر".

وأتم البيان، "تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته".



ويوم أمس الجمعة، توفي شرار حيدر في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول التركية، بعد معاناته من جلطة دماغية.