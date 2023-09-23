انت الان تتابع خبر تأجيل موعد الاطلاق الأول لصاروخ Ariane 6 الفضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "قررت وكالة الفضاء الأوروبية تأجيل عملية إطلاق صاروخ Ariane 6 إلى الفضاء، والتي كانت من المفترض أن تتم في 3 أكتوبر القادم، التأجيل جاء بسبب اكتشاف مشكلات فنية في الصاروخ".وأضاف البيان:"خلال التحضيرات لاختبار الصاروخ تم اكتشاف بعض المشكلات، ومن الضروري إجراء بعض الأبحاث الضرورية قبل إطلاق الصاروخ".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة فرانس برس فإن "المشكلات التي لاحظها الخبراء كانت في المنظومة التي تحافظ على ثبات الصاروخ بعد الإقلاع".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد ذكر العام الماضي أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 من المفترض أن تنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، بالتعاون مع شركة Arianespac.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بـ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء في قاعدة كورو بغوايانا الفرنسية، وكان من المفترض أن يطلق أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء عام 2020، لكن العملية أجلت عدة مرات لأسباب فنية وأسباب ارتبطت بانتشار جائحة كورونا.

