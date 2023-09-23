انت الان تتابع خبر باريس.. محتجون يهاجمون سيارة شرطة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت لقطات مصورة نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على منصة "إكس"، سيارة شرطة تتعرض لهجوم بقضبان حديدية بينما كانت تسير، مضيفًا أن بنكًا هوجم أيضا.

وكتب الوزير دارمانان على منصة "إكس": "نحن نرى إلى أين تقودنا كراهية الشرطة".

وقال نونيز لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، إن أحد رجال الشرطة خرج من السيارة حاملا سلاحه لكنه لم يستخدمه، مضيفًا أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت السيارة من المغادرة، كما نوه إلى أن 3 أشخاص اعتقلوا.

وكانت عدة جماعات وأحزاب سياسية قد دعت إلى تنظيم مظاهرات في مناطق مختلفة من فرنسا للاحتجاج على ما يثار حول عنف الشرطة وارتكابها ممارسات عنصرية.