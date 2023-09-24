انت الان تتابع خبر برشلونة يكشف طبيعة إصابة دي يونج.. سيغيب لعدة أشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال برشلونة في بيان له: "أظهرت الاختبارات التي أجريت، أن دي يونج يعاني من إصابة في الكاحل الأيمن"، مضيفا أن "دي يونج لن يكون متاحا، وتعافيه سيعتمد على مدى استجابته للعلاج".

يشار إلى أن صحيفة "سبورت"، ذكرت أن النجم الهولندي سيغيب عن الملاعب حتى بداية تشرين الثانى المقبل.



وحقق برشلونة انتصارا قاتلا (3-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، على ملعب مونتوجويك، ضمن الجولة السادسة من الليجا.

ورفع البرسا رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.