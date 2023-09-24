انت الان تتابع خبر اجتماع جديد يخص متابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد والدفع الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لبحث ومتابعة خطوات تنفيذ حساب الخزينة الموحد، واستكمال تطبيق نقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/POS، وكذلك مناقشة التسهيلات والمحفزات التي يمكن أن تُقدم للمواطنين من مستخدمي الدفع الإلكتروني؛ بهدف تشجيعهم عليه".



واستمع السوداني، وفق البيان، إلى "عرض شامل عن الإجراءات المتخذة في هذا المسار، ونسب التقدم والمتطلبات، إذ أكد ضرورة استمرار عقد الاجتماعات مع الفنيين والمتخصصين لإزالة العقبات، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوات تعدّ من أهمّ إجراءات الإصلاح المالي والمصرفي والاقتصادي، الذي تركز عليه الحكومة أولويةً في برنامجها".

