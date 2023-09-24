انت الان تتابع خبر بـ"نطحة قاتلة".. ثور هائج يقتل شخصا في اسبانيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤولون هناك، ان "الثور أصاب الرجل الإسباني صاحب الـ62 عاما الذي لم ينشر اسمه في جانبه، أثناء المهرجان الذي يقام في بلدة بوبلا دي فارنالس بمنطقة فالنسيا، السبت".

وأضاف: "الرجل نقل إلى المستشفى، وكشفت تقارير صحفية أنه تعرض لـ4 طعنات من قرن الثور، أحدها أثر على الرئة والكبد، حتى توفي في وقت لاحق".

واوضح المسؤولون أن "الثور ذاته أصاب رجلا آخر في ساقه، لكنه في حالة مستقرة بالمستشفى".