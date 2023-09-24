انت الان تتابع خبر بالصور من سامراء.. توافد الزوار لمرقد الإمامين العسكريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لتوافد الزوار لمرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وتوافد جموع الزائرين إلى مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري (عليهما السلام) من أجل إحياء ذكرى استشهاد الإمام العسكري.

وأعلنت القيادات الأمنية في سامراء عن نجاح الخطة الأمنية لزيارة الإمامين العسكريين بتوافد الزائرين من جميع المحافظات العراقية، مشيرة الى وصول عدد الزوار الى ثلاثة ملايين زائر.