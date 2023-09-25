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اعتقال متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلتيهما في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز لواء شرطة الطاقة الأول، القى القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما المُعدتَين لتهريب المنتوجات النفطية بمخالفات متعددة في نينوى".

وأشارت الى "ايداعهما في التوقيف وحجز العجلتين تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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