انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلتيهما في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز لواء شرطة الطاقة الأول، القى القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما المُعدتَين لتهريب المنتوجات النفطية بمخالفات متعددة في نينوى".

وأشارت الى "ايداعهما في التوقيف وحجز العجلتين تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص".

