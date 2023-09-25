انت الان تتابع خبر أول تعليق من أنشيلوتي بعد الخسارة بديربي مدريد.. من يتحمل المسؤولية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقيمت المباراة مساء أمس الأحد، على ملعب "واندا متروبروليتانو"، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز "الروخي بلانكوس" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "الرسم التكتيكي لم يتغير، لم نبدأ بشكل جيد، ولم ندافع بشكل جيد، لم تكن لدينا القوة الكافية، كان أداء أتلتيكو أفضل منا، ولعبوا بالطريقة التي أرادوها".



وأكد: "ربما كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل، وبالطبع الفريق لم يفعل ما أريده، وهذه مسؤوليتي، وأقل ما يمكنني فعله أن أتحمل المسؤولية، هذه الهزيمة يمكن أن تكون فرصة لنا".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "دفاعنا كان ضعيفا بالفعل، وهو ما لم نواجهه في المباريات الأولى، في 45 دقيقة كادوا أن يسجلوا ثلاثة أهداف ضدنا، لم تكن ليلة جيدة، لن أتحدث عن الشخصيات الفردية، الفريق لم يكن الأمر متماسكا، خاصة في الشوط الأول، وقد استغل أتلتيكو ذلك".

