انت الان تتابع خبر المالكي: الشركات التركيَّة لعبت دوراً مهماً بعمليّة البناء في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق علي رضا كوناي ".

وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، وعلاقات العراق مع تركيا في مختلف المجالات، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنميَّة إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المُشترَكة".



واكد رئيس ائتلاف دولة القانون، ان "الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ مشروع طريق التنمية لكونه مشروع حيوي اقليمي مهم للعراق وتركيا، قائلا : لابد من عمل مشترك بين البلدين من اجل ترسيخ العلاقات وتعزيزها في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية".

وأشار المالكي الى، "وجود حرص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار في العراق"، لافتا إلى أنَّ "الشركات التركيَّة لعبت دوراً مهماً في عمليّة البناء في العراق".

من جانبه، سلم السفير التركيّ دعوة الرئيس اوردوغان الى المالكي لزيارة تركيا، مؤكدا "رغبة بلاده بحل القضايا العالقة بين البلدين"، مُضيفاً؛ بإن "الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين البلدين".