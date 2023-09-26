انت الان تتابع خبر روسيا تشيد برفض مصر تقديم السلاح لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة راسيسكايا غازيتا عن باتروشيف قوله عقب المشاورات الأمنية مع المسؤولين المصريين التي يجريها ضمن زيارته للقاهرة، إننا "نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف، وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".



وحول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، أكد باتروشيف أن "آفاق مثل هذا القرار غير واضحة اليوم، ولن يُسمح لأوكرانيا بإبرام اتفاق سلام، وستواصل استخدامه كسلاح ضد روسيا"، معربا عن امتنانه لشركائه المصريين "لموقفهم المتوازن بشأن الأزمة المحيطة بأوكرانيا".

