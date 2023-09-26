انت الان تتابع خبر هجوم غير مسبوق تجاه بايدن واتهامات بالعنصرية.. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فخلال خطاب ألقاه أمام كتلة السود في الكونغرس، وصف المغني الشهير لـ LL Cool J بـ "الصبي"، ما فتح عليه باب انتقاد واسع، وصف فيه أمريكيون تعبيره بـ"غير المقبول" حول رجل أسود.

وقال ليو تيريل، المساهم في قناة "فوكس نيوز"، للشبكة ذاتها: "لقد عبر جو بايدن تاريخيًا عن العداء العنصري تجاه الأمريكيين السود. وهذا موثق جيدًا. وقد تم تبرير تعليقاته العنصرية من قبل الديمقراطيين، وخاصة الديمقراطيين السود".



وتابع الرجل غاضبا: "على سبيل المثال، جاء جيمس كلايبورن لإنقاذ جو بايدن في كل مرة عبر فيها عن عدائه العنصري الحقيقي. ولم يكن تعليقه الأخير الذي أشار إلى إل إل كول جي على أنه "صبي" زلة، بل كان موقفًا من التمييز العنصري تجاه السود طوال حياته".

تيريل واصل قائلا: "لقد تركت الحزب الديمقراطي في عام 2020 لأن جو بايدن أدلى ببيان في برنامج إذاعي وطني استضافه شارلمان قال فيه: إذا لم تصوت لي، فأنت لست أسودًا".

وبدأت موجة الغضب الأخيرة يوم السبت الماضي عندما تخبط بايدن في اسم مغني الراب أثناء محاولته التعرف عليه، إلى جانب المغني الآخر "إم سي لايت"، لمساهماتهما الموسيقية.

وحاول بايدن أن يذكر اسم المغنيين دون أن يتذكر، فاضطر للقول: "اثنان من الفنانين العظماء في عصرنا يمثلان الإرث الرائد لموسيقى الهيب هوب في أمريكا"، وحينما وصل إلى اسم إل إل كول جي، تلعثم بايدن، وقال: "بالمناسبة، هذا الصبي لديه - هذا الرجل - العضلة ذات الرأسين أكبر من فخذي".

ووقع بايدن في فخ فادح، إذ أن مصطلح "الصبي"، يعتبر صفة عنصرية عند استخدامه لوصف الرجال السود، وقد ضرب على وتر حساس لدى الكثيرين من ذوي البشرة السمراء، الذين استنكروا هذا "الخطأ"، واعتبروه "عنصريا غير مبرر ومهين".

وقد يضر هذا "الخطأ" بايدن حيث يعتقد خبير استطلاعات الرأي لي هارتلي كارتر أن الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي لرئاسيات 2024، يمكن أن يؤثر على فرص إعادة انتخابه، إذا استمر في الإساءة إلى الناخبين السود.

وأوضح "ما رأيناه مؤخرًا في استطلاعات الرأي بين الناخبين السود، وغيرهم من الناخبين الرئيسيين جدًا لجو بايدن، وهم النساء ونساء الضواحي واللاتينيين، فقد خسر ما بين ثماني و12 نقطة منذ الانتخابات الأخيرة لدعم هؤلاء الرئيسيين.. وذلك قبل الخطأ في نهاية هذا الأسبوع".

وبدون تلك الأصوات -يقول خبير الاستطلاعات- "سيواجه بايدن وقتًا عصيبًا حقًا في الانتخابات العامة، وأعتقد أنها مشكلة كبيرة بالنسبة له، لا تخطئوا في ذلك، فهو لا يزال متقدمًا على ترامب بين الناخبين السود، بنسبة 76%، على ما أعتقد، حوالي 15%، لكن هذا يمكن أن يضر بفرصه إذا انتهى به الأمر بالفعل إلى خسارة المزيد الزخم مع هؤلاء الناخبين".

كما انتقد شارلمان ثا جود، المذيع الإذاعي المؤثر الذي كان على الطرف المتفهم لتعليق بايدن، ورأى أن الرئيس "سرعان ما أدرك أنه أخطأ.. الكثير من الناس منزعجون من أن جو بايدن أشار إلى إل إل كول جاي على أنه "صبي". "كما تسمع، لقد صحح نفسه على الفور".

وأضاف شارلمان: "انظر، كلمة "الصبي" هي بالتأكيد كلمة عنصرية بيضاء عند استخدامها في سياق معين. وأنا أعلم ذلك لأنني من ولاية كارولينا الجنوبية، عندما يستخدم شخص ما كلمة "صبي" للإشارة إلى رجل أسود بالغ والمتحدث أبيض، فإن ذلك يأخذ نقطة مختلفة تمامًا في السياق".

بعد ذلك، قام شارلمان بتشغيل مقطع عمره عقود من العرض الشهير "Good Times" والذي أوضحت فيه إحدى الشخصيات أن المصطلح هو "كلمة بيضاء عنصرية".

قال شارلمان: "هذا كل ما كنت بحاجة إلى سماعه. بمجرد سماع ذلك، أدركت أن كلمة "الصبي" كانت كلمة عنصرية بيضاء".

