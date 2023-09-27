انت الان تتابع خبر ضبط معاملات صرف وهمية وتلاعب في دوائر الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة ذكرت، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من ضبط معاملات صرفٍ وهميَّةٍ في مُديريَّة بلديَّة المُحافظة تتعلَّق بتسوية وتعديل أركان قطعة أرض وإفرازاتها بمبلغ (94,916,150) مليون دينارٍ"، مُشيرةً إلى "ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات مُتلبّساً بتعقيب المعاملات في شعبـة اللجان الطبيَّة التابعة لدائـرة صحَّـة المحافـظـة"، مُنـوّهةً بـ"ضبط مجموعةٍ من التقارير الطبيَّة بحوزة المُتَّهم".وأضافت إنَّ "شعبة التحرّي في المكتب، التي انتقلت إلى مُديريَّة تربية الديوانيَّة، تمكَّنت من ضبط أمر تعيين ضمن شريحة الإداريّين في المُديريَّة، مع قوائم مُزوَّرة مرافقة، لافتة إلى قيام إحدى المُوظَّفات بتزويد أمر التعيين المُزوَّر إلى مواطنةٍ مقابل مبلغ (2500) دولارٍ".

وفي شبكة نقل الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة، تمَّ "ضبط الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بالإجازات بدون راتب الممنوحة لمُوظَّفٍ في الشبكة، والتي تمَّ إخفاؤها من قبل شقيقه الذي يعمل مسؤول الأضابير في الشبكة، مُبيّنةً قيامه بذلك؛ لغرض شمول شقيقه بالتثبيت على الملاك الدائم، واحتساب الخدمة وزيادة الراتب والعلاوة والترفيعات".