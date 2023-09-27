انت الان تتابع خبر فاجعة حريق "قاعة المناسبات".. اعلان الحداد 3 أيام في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجبوري أعلن الحداد لمدة 3 ايام على اروح ضحايا حريق الحمدانية مع اقامة وقفة صامتة لمدة دقيقة في عموم دوائر المحافظة يوم غدا الخميس".

أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.



وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان "دائرة صحة نينوى، سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.