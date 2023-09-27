انت الان تتابع خبر السفيرة الامريكية بالعراق: نقف الى جانب ضحايا حفل زفاف الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رومانوسكي، في تدوينة، تابعتها الخليج 365: "اليوم، نقف جنباً إلى جنب مع جميع العراقيين في حزنهم على الضحايا والمصابين في مأساة حفل زفاف الحمدانية".

وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة محافظة نينوى، تسجيل مئة حالة وفاة كحصيلة أولية جراء حادثة حريق فضاء الحمدانية.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ان "دائرة صحة نينوى، سجلت مئة حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.