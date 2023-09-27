انت الان تتابع خبر دعوات سياسية وبرلمانية لإجراء تحقيق عاجل بشأن "فاجعة" نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وصف حريق الحمدانية بـ"الفاجعة"، فيما وجه دعوة بشأن ملابسات الحادث. وقال المالكي، في تدوينة تابعتها الخليج 365: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة التي هزت قضاء الحمدانية في محافظة نينوى مساء أمس، بسبب الحريق الذي حصل في قاعة لإقامة المناسبات، وأدى الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين".



وأضاف: " أمام هذه المأساة الأليمة نعرب عن تعازينا وتعاطفنا وتضامننا مع أسر ضحايا الحادث المأساوي، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، مثمنين جهود رجال الدفاع المدني، والاجهزة الامنية والحشد الشعبي، وكل الجهود الشعبية الساندة في مواجهة الحريق". وأضاف: " أمام هذه المأساة الأليمة نعرب عن تعازينا وتعاطفنا وتضامننا مع أسر ضحايا الحادث المأساوي، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، مثمنين جهود رجال الدفاع المدني، والاجهزة الامنية والحشد الشعبي، وكل الجهود الشعبية الساندة في مواجهة الحريق". ودعا المالكي، الى "إجراء تحقيق فوري من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار حصول مثل هذه المآسي". بدوره، وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، دعوة الى الوزارات والجهات الساندة بشأن الحريق. وقال المندلاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365: "فُجعنا في وقت متأخر مساء أمس بفاجعة الحريق التي طالت احدى صالات الاعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العزيزة، والتي ذهب فيها العشرات من الضحايا والمصابين، وإننا اذ نُعزي عوائلهم الكريمة، ".



ودعا الوزارات والجهات الساندة والمعنية إلى "استنفار طاقاتها لإنقاذ الجرحى والمصابين ورعاية عوائل ضحايا الحادثة المؤسفة، فضلا عن تعزيز المحافظة بالكوادر الطبية والصحية والتمريضية، وارسال الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج البلاد، اضافة إلى اجراء تحقيق عاجل لكشف اسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المقصرين وفق القانون ". ودعا الوزارات والجهات الساندة والمعنية إلى "استنفار طاقاتها لإنقاذ الجرحى والمصابين ورعاية عوائل ضحايا الحادثة المؤسفة، فضلا عن تعزيز المحافظة بالكوادر الطبية والصحية والتمريضية، وارسال الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج البلاد، اضافة إلى اجراء تحقيق عاجل لكشف اسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المقصرين وفق القانون ". وأتم حديثه: "نسأل الله العلي القدير ان يرحم الضحايا الابرياء ويلهم ذويهم بالصبر والسلوان ويمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل ".

بجانبه، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار حكيم، ان حادثة الحمدانية تجعلنا ندرك أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتوعية.



وقال الحكيم في ورد لـ الخليج 365: "فُجِعنا بنبأ الحريق المروع في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى حيث سقوط عدد كبير من الضحايا جلهم من أحبتنا المسيحيين، وفي الوقت الذي نعرب فيه عن عظيم مواساتنا لأسرهم وذويهم نبتهل إلى العلي القدير أن يلبس المصابين رداء الصحة والسلامة ويمنح ذوي المتوفين الصبر والسلوان". وقال الحكيم في ورد لـ الخليج 365: "فُجِعنا بنبأ الحريق المروع في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى حيث سقوط عدد كبير من الضحايا جلهم من أحبتنا المسيحيين، وفي الوقت الذي نعرب فيه عن عظيم مواساتنا لأسرهم وذويهم نبتهل إلى العلي القدير أن يلبس المصابين رداء الصحة والسلامة ويمنح ذوي المتوفين الصبر والسلوان". واضاف، أن "هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث المماثلة يجعلنا ندرك أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتوعية والتشديد عليها من قبل الجهات المعنية لتلافي وقوعها". الى ذلك، عزا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أهالي الحمدانية جراء حادث الحريق. وقال بارزاني في تدوينة تابعتها الخليج 365: "بحزن واسى بالغين تلقينا انباء حريق قضاء الحمدانية الذي ادى الى وفاة وجرح المئات من المواطنين".



وأضاف: "اذ نشاطر الاهالي مشاعرهم، نعزي ذوي الضحايا وندعو الله القدير ان يعجل بشفاء المصابين". وأضاف: "اذ نشاطر الاهالي مشاعرهم، نعزي ذوي الضحايا وندعو الله القدير ان يعجل بشفاء المصابين". من جانب آخر، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، وزارة الصحة بالتحرك الفوري إلى محل الحادث وتقديم المساعدة الممكنة. وقال بارزاني، في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتابع باهتمام بالغ وبحزن عميق، حادث الحريق المأساوي داخل قاعة للاحتفالات في قضاء الحمدانية (بغديدا)، مما تسبب في وفاة وإصابة مئات الأشخاص".