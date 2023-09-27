انت الان تتابع خبر مجلس التعاون الخليجي يبرق إلى السوداني.. تعزية بفاجعة الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني تلقى برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في حادثة الحريق الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى".

وعبر البديوي، عن "خالص تعازيه ومواساته لرئيس مجلس الوزراء بهذه الحادثة الأليمة"، داعياً الله أن "يحفظ العراق ويجنبه كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا برحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".