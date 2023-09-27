انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تعلن مد مستشفيات الموصل بمعدات طبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المنظمة في بيان، "نشعر بحزن وأسى شديدين جراء الحريق المأساوي في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي أودى بحياة 93 شخصاً وأصاب أكثر من 100 آخرين. تعازينا الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا".

وأضافت "لقد تمكنا من توفير مستلزمات ومعدات طبية حيوية بشكل عاجل لمستشفيات الموصل لتتمكن من مواجهة هذه الحالة الطارئة".



وأثنت المنظمة، على "جهود وزارة الصحة العراقية والدفاع المدني والسلطات المحلية في الموصل، لتقديم استجابة سريعة وفعالة للحريق المأساوي. لقد أظهروا احترافية وإخلاصاً كبيرين في إنقاذ وعلاج الضحايا، ومنع المزيد من الأضرار وخسائر الأرواح".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، فيما أعلن الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام.

