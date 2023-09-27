انت الان تتابع خبر نائب يكشف لـ السومرية تفاصيل تخص "فاجعة الحمدانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكلداني خلال حديثه في تغطية السومرية، انه " لا توجد احتياطات للسلامة في قاعة الاعراس التي تبلغ مساحاتها أكثر من 5000 متر وعلى الدفاع المدني ان يراقب مثل هكذا حالات".

وأضاف، انه "لا توجد سيارات اسعاف وإطفاء في الحمدانية، وتم نقل الكثير من الضحايا الى مستشفيات أربيل وسليمانية لان مستشفيات هنا تفتقر الى ابسط العلاجات ولديها فقط كوادر صحية".



يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام

يتبع..