انت الان تتابع خبر في الحمدانية.. إيقاد الشموع لاستذكار ضحايا "فاجعة القاعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستذكر المواطنون ضحايا الفاجعة، وسط اجواء يخيم عليها الحزن.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.