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وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة التعليم في بغداد.. هذه مطالبهم (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل الخليج 365، ان "طلبة الاحتياط الناجحين في الامتحان التنافسي، نظموا صباح اليوم تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بأنصافهم بالقبول على الدراسات العليا".

وأضاف، أن "المطالبين بتوسعة المقاعد نظموا أكثر 13 تظاهرة سابقة، والى الان لم يجدوا استجابة من وزارة التعليم".


الصور ادناه:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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