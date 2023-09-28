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العراق بين أكثر الدول إنتاجا للنفط عام 2022.. هذا مركزه العالمي (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط في العالم منذ عام 2018، بإنتاجها نحو 18 مليون برميل يومياً، تلتها في المرتبة الثانية بإنتاجها 12.136 مليون برميل يومياً.

وضمت القائمة 3 دول عربية أخرى هي العراق، والإمارات، والكويت.


وتاليا حجم الإنتاج بالألف برميل يوميا لأكبر منتجي النفط في العالم:
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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