انت الان تتابع خبر "طائرة الأحلام" الثانية تنضم رسميا لأسطول الطائر الأخضر العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الوزير أشرف بشكل رسمي على استلام الطائرة الثانية من طراز B787-8 والمعروفة بطائرة الأحلام Dreamliner ذات العلامة المسجلة YI-ATD لتنضم رسمياً الى أسطول الناقل الوطني".وأضافت الوزارة، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل، تسلمت الطائرة الثانية من عقد شراء عشر طائرات من هذا طراز B787-8 والذي يعتبر من الطرازات المميزة والإستثنائية في عالم الطيران".

وتابعت الوزارة، انه "سبق أن انضمت ست طائرات من طراز Boeing MAX من اصل ست عشرة طائرة تعاقدت على شرائها الخطوط الجوية العراقية وخمس طائرات نوع إيرباص من طراز A220 ، وبهذا يصل العدد الكلي للطائرات المُستلمة ثلاث عشرة طائرة.