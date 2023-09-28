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زيلينسكي يبعث رسائل تطمين للأوكرانيين بشأن الانضمام للناتو

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي مشترك، مع ستولتنبرغ "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا قانونيًّا في الحلف.. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

كما طلب زيلينسكي من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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