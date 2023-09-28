انت الان تتابع خبر ما سبب غضب اوسيمين من إدارة نابولي.. تقارير تكشف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهدد روبرتو كاليندا، وكيل أوسيمين، باتخاذ إجراءات قانونية ضد نابولي يوم الثلاثاء الماضي، بعد مقطع فيديو نشره النادي على حسابه الرسمي على "TikTok"، سخر فيه من موكله.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن أوسيمين كان غير سعيد من إدارة نابولي، لأنها منعته من تصوير فيديو لعمل خيري يخص أفريقيا، قبل أن يصب مقطع التيك توك الزيت على النار.



من ناحيتها، ذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أن مسؤولي نابولي اعتذروا لأوسيمين يوم الأربعاء، لكن ذلك لم يكن كافيا للمهاجم النيجيري، الذي توقع اعتذارا علنيا من النادي.

وبدأ أوسيمين أساسيا ضد أودينيزي في ملعب مارادونا الليلة قبل الماضية وساهم في الفوز بنتيجة 4-1، بهدف في الشوط الأول.

