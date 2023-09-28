انت الان تتابع خبر البنتاغون يحذر من تبعات الإغلاق الحكومي على أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكورد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" إن البنتاغون حصل فقط على موافقة الكونغرس الأمريكي لإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إضافية إلى كييف بقيمة 5 مليارات دولار من الاحتياطيات المتراكمة بالفعل، وفي الوقت نفسه، لدى وزارة الدفاع 1.6 مليار دولار فقط لتوقيع عقود جديدة لاستبدال المعدات العسكرية.وأكد أن "كل ما تبقى لدينا هو 1.6 مليار دولار، وهو المبلغ الوحيد الذي يمكن استخدامه. ولا أعرف متى أو ما إذا كنا سنحصل على أموال إضافية".

وأضاف أن وزارة الدفاع بحاجة إلى "إرسال إشارات إلى الصناعة" باستمرار من أجل ضمان تجديد احتياطات الأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أن البنتاغون اضطر بالفعل إلى "إبطاء هذه العملية لأن هناك احتمالا حقيقيا للإغلاق".

وتخشى وزارة الدفاع الأمريكية من أن يؤدي الإغلاق أيضا إلى تعليق الموافقات على إنتاج المعدات العسكرية والذخائر من قبل هيئة إدارة العقود في البنتاغون (DCMA)، وهو ما سيؤثر على جدول إنتاج الأسلحة، وقد يؤدي إلى "تجميد معظم هذه العقود".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإغلاق المحتمل للحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد على المدى الطويل.

وفي نهاية أغسطس الماضي طلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس قبول مبادرة لتمديد التمويل الحكومي لفترة وجيزة لتجنب احتمال إغلاق العديد من الإدارات الفيدرالية.

وسيتعين على الحكومة الأمريكية أن تغلق أبوابها مؤقتا إذا لم يوافق المشرعون على ميزانية السنة المالية المقبلة بحلول نهاية سبتمبر.

