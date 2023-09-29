انت الان تتابع خبر دفن قبل 40 يوماً وهو لاجئ سوري.. قصة سماع صوت داخل قبر بالموصل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ظهرت فيديوهات مثيرة تداولتها وسائل التواصل تجمع المئات من الأشخاص في مقبرة "فايدة" بمحافظة نينوى بعد أن أكّد بعض الأهالي سماع صوت غامض يشبه طرق باب من داخل قبر أحد المتوفين الذي دُفن هناك قبل مرور 60 يوماً.

مدير ناحية فايدة نفى الأمور المزعومة وأكد أن "ابنة المتوفى تزعم سماعها للصوت داخل قبر والدها"، مؤكداً "أنّ هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة"، و"أن الشرطة اتصلت بالقاضي الذي قال إنّه لن يُسمح بحفر القبر والتدخل في جثة المتوفى".

الغريب هو أنّ أكثر من مواطن ظهر وأكّد لوسائل إعلام أنّهم سمعوا بالفعل صوتاً من داخل القبر، يقول أحد أقارب المتوفي: "لستُ الوحيد الذي يسمع الطرق من داخل القبر، هناك المئات من أهل المنطقة سمعوا الصوت. نريد أن نفتح القبر للتأكد لكن لا يسمحون لنا، ويقولون أنّهم يحتاجون قراراً من القاضي".

وبحسب المعلومات فإنّ المتوفي هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 60 عاماً، قد أصيب بسكتتين دماغيتين قبل وفاته.