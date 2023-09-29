انت الان تتابع خبر الطقس في العراق.. انخفاض جديد بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق بيان صادر عن الهيئة فإنّ طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوًا، فيما سيكون في المنطقة الشمالية صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم العراق.أما طقس يوم الأحد، سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوًا، فيما سيكون في المنطقة الشمالية صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم العراق.

وتوقعت هيئة الأنواء أن يكون طقس يوم الاثنين غائمًا جزئيًا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحوًا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد.

في حين سيكون طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل صحوًا، مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحوًا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم العراق.

