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حادثة طريفة.. كلب يقتحم مباراة ويسرق الكرة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وبمقطع فيديو منتشر على منصة "إكس" ظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

أخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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