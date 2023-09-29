انت الان تتابع خبر وثيقة متداولة تظهر رفع دعوى قضائية ضد السيد السيستاني والقضاء يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ورقة شكوى مقدمة الى محكمة تحقيق الكرخ المشتكي فيها المحامي عقيل جاسم بدن البديري".

وأضاف البيان، ان "هذه الورقة غير صحيحة اذا لا يوجد قاضي اسمه محمود حسن الخفاجي في محكمة تحقيق الكرخ اضافة الى عدم صحة الختم والتعابير والمصطلحات المنسوبة الى مجلس القضاء الأعلى".



الوثيقة المتداولة ادناه: