انت الان تتابع خبر السعودية وإيران تبحثان تطوير العلاقات والغاء التأشيرة بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت مريم جلالي دهكردي التي تتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، أنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين".وأقيم يوم السياحة العالمي في الرياض، حيث اجتمع في هذا الحدث أكثر من 500 مسؤول وخبير من 120 دولة.

وكانت إيران والسعودية أعلنتا في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وقد استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات.

