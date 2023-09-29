انت الان تتابع خبر الديوانية.. منطقة العطاء تعاني ازمة مياه حادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يحمل هؤلاء الأطفال القدر ويجلسون امام دارهم في منطقة العطاء جنوبي الديوانية، بانتظار حوضيات الماء التي تأخرت عليهم كعادتها، هكذا يعيشون المعاناة يوميا كحال بقية أهالي المنطقة، الذين لجأوا إلى حفر الآبار للحصول على المياه، وإن كانت مالحة.



معظم محطات الماء في قضاء الشافعية توقفت عن العمل لعدم إطلاق الحصص المائية في النهر أو تأتي بفترات طويلة وتصل كمياه آسنة لا تصلح للشرب، وتبحث الدوائر المعنية عن حلول للتخفيف من شدة الازمة.