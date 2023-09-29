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أنشيلوتي يشيد بناد إسباني: أفضل من ريال وبرشلونة واتلتيكو!

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا السبت، بملعب مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لليجا،: "عليك أن تشيد بهم لما وصلوا إليه في جدول الترتيب، لقد قدموا أداءً أفضل من الجميع حتى الآن، أفضل منا، ومن ، ومن أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "علينا أن نحترم ذلك، إنهم يلعبون بشكل جيد للغاية، لكن ذلك لن يحدث غدًا، نحن في حالة تأهب".

وتابع: "إنهم لا يلعبون في أي بطولة من بطولات أوروبا، وهذه ميزة لهم لأن لديهم الوقت للاستعداد جيدًا لجميع المباريات ولاستعادة اللاعبين".

وأوضح: "أكثر ما يؤثر على الفرق هو المسابقات القارية، فهناك إصابات وإرهاق وليس هناك وقت للتعافي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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