انت الان تتابع خبر بالشموع والدموع.. محافظتان تنضمان وقفتا حداد على أرواح ضحايا الحمدانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نظمت محافظتي البصرة وصلاح الدين، اليوم الجمعة، وقفة حداد على أرواح ضحايا حريق الحمدانية.