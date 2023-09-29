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انت الان تتابع خبر بالشموع والدموع.. محافظتان تنضمان وقفتا حداد على أرواح ضحايا الحمدانية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نظمت محافظتي البصرة وصلاح الدين، اليوم الجمعة، وقفة حداد على أرواح ضحايا حريق الحمدانية.
وأفاد مراسل السومرية في محافظة صلاح الدين بأن عددا من الشباب والمثقفين في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين اقاموا وقفة حداد بإيقاد الشموع حداداً على أرواح الضحايا في حريق الحمدانية.
ادناه الصور:
فيما اقام تجمع كنائس البصرة، بحسب مراسلنا هناك، وقفة صلاة وحداد في داخل كنيسة القديسة "ترازيا للاتين " وسط المحافظة على ارواح الضحايا الذين ذهبوا نتيجة حادث الحريق الذي وقع داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.