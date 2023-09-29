انت الان تتابع خبر بعد كارثة الحمدانية.. فاجعة جديدة في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "عرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط".

وأضاف المصدر، أن "حادث سير وقع خلال زفة عرس في الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة".

*تفاصيل إضافية



إلى ذلك، أوضح مختار حي الامير في قضاء الزبيدية علي العتبي، أن "الحادث وقع بين عجلة صالون نوع اوبتيما و "لوري" على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس".

وبين العتبي، أن "الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه".

*فاجعة سابقة

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أول أمس الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في قضاء الحمدانية.

وجرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، فيما تصدّرت صور الضحايا المواكب، بينهم أطفال، بينما سارت النساء جنباً إلى جنب، متكئات على أكتاف بعضهن البعض، ذارفات الدموع ومتشحات بالسواد.