انت الان تتابع خبر فيضانات عارمة تجتاح نيويورك وتعطل حركة السير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشرت صور ومقاطع عديدة تظهر غرق شوارع نيويورك بمياه الأمطار، فيما حاول أصحاب المركبات السيطرة عليها والعبور وسط المياه.

وبذل عمال إدارة حماية البيئة في نيويورك جهوداً لإزالة المصارف المسدودة بعد هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما أوردته "رويترز".



وتجلب بقايا العاصفة الاستوائية "أوفيليا" فيضانات عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، في طريق "فرانكلين روزفلت" في مانهاتن بالقرب من جسر "ويليامزبرغ".