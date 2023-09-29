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السعودية.. القبض على عصابة تنتحل صفة رجال الامن بطريقة كوميدية (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد مرئية كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شرطة المنطقة قبضت عليهم وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والتشادية".

وأضاف بيان الأمن العام: "تبين من إجراءات الاستدلال قيامهم بذلك لغرض الحصول على مشاهدات وزيادة عدد المتابعين وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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