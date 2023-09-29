انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اللحظات الأولى للتفجير الانتحاري الذي استهدف احتفالا بالمولد النبوي في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤولون في باكستان، إن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري، اليوم الجمعة، استهدف تجمعا دينيا بمناسبة المولد النبي الشريف في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة، في حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات.

كما هز انفجار جديد مسجدا في باكستان أثناء صلاة الجمعة اليوم، ما أدى إلى انهيار سقفه على المصلين الذين قدر عددهم بالعشرات وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتلى وجرحى في استهداف المسجد الذي يقع في هونغو شمال غرب البلاد.

ويقع المسجد بالقرب من مركز للشرطة، ووفقا لقوات الأمن المحلية قد يكون ما بين 30 إلى 40 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.