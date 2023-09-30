انت الان تتابع خبر حريق يلتهم هور العظيم ودخانه يصل للأراضي الإيرانية.. هذه تفاصيله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فرهاد غلي نجاد، في مقابلة مع وكالة إيسنا الإيرانية، في إشارة إلى انبعاث الدخان منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم السبت في بعض مدن خوزستان، إن سبب ذلك هو استمرار الحريق في الجزء العراقي من بحيرة هور العظيم.



وذكر نائب البيئة البشرية في الإدارة العامة لحماية البيئة في خوزستان: في الأيام الثلاثة الماضية، اشتعلت النيران مرة أخرى في هذا الجزء من الأراضي الرطبة وغطى الدخان الناتج سهول هويزة وأزادكان، وبسبب التغير في اتجاه الرياح، كما وصل الدخان إلى الأهواز.

